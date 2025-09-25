لقاء الجبير مع رئيس وزراء جزر سليمان والأمين العام السابق للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء جزر سليمان

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم، دولة السيد جيريميا مانيلي رئيس وزراء جزر سليمان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك اليوم، الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وجرى خلال اللقاء، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.