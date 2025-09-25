وزير الداخلية يزور ولاية النيل الأبيض ويطلع على الأوضاع الأمنية

وصل إلى ولاية النيل الأبيض صباح اليوم الفريق شرطة بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، يرافقه عدد من إدارات الوزارة وقيادات الشرطة العليا، حيث كان في استقباله الأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية واللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية.

واستهل الوزير زيارته بتفقد عدد من منشآت الشرطة بمحليتي كوستي وربك.

وأعلن وزير الداخلية في تصريح لـ (سونا) عن تقديم الدعم اللازم لقوات الشرطة بالنيل الأبيض حتى تضطلع بدورها كاملاً في حفظ الأمن والاستقرار بجميع المحليات.

وكشف سيادته عن خطة وزارته الرامية لضبط حركة الوجود الأجنبي واللاجئين، وقال إن ولاية النيل الأبيض تنعم بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن الوزارة ستجتهد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتكملة المنشآت الناقصة بمعسكرات اللجوء بالنيل الأبيض، وعقب تكملتها تعتبر الوزارة أي لاجئ موجود في مدن الولاية هو أجنبي يجب تقنين وضعه بالإقامة والأوراق الثبوتية، وما عدا ذلك سيتم التعامل معه على أساس أنه أجنبي متسلل تتخذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة وتقدمه للمحاكمة.

وجدد الوزير تأكيده بأن ولاية النيل الأبيض آمنة ومستقرة وتنعم بموسم زراعي مبشر بإنتاج وفير لهذا الموسم.

وحيا سيادته القوات المسلحة التي استطاعت دحر المليشيا المتمردة من النيل الأبيض وهي تزحف الآن لتحرير ولايات دارفور وكردفان.

وأضاف أن معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني وهو سند للقوات المسلحة والقوات المساندة لها بالمال والرجال.

من جانبه، أوضح الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض الوالي بالإنابة الأستاذ الصادق محمد عثمان أن وزير الداخلية تفقد عدداً من المنشآت الشرطية التي قامت بها شرطة الولاية، كما اطلع على المهددات الأمنية والمشاكل التي تتعرض لها الولاية من قضايا النازحين واللاجئين والتهريب.

وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الانتشار الأمني لقوات الشرطة ومكافحة الجريمة وبسط هيبة الدولة بقرى ومدن الولاية.

واختتم وزير الداخلية زيارته لولاية النيل الأبيض بعقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي لمكونات وزارة الداخلية وهيئة قيادة شرطة ولاية النيل الأبيض قدم من خلاله الوزير تنويراً شاملاً عن موجهات وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

سونا