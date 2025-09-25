عرض كامل العدد لفيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يواصل الفيلم السعودي "هجرة"، للمخرجة شهد أمين، رحلته الناجحة بعد انطلاقته العالمية المرموقة. فبعد أسبوع واحد من افتتاح عروضه الأولى، شهد الفيلم أمس الأربعاء 24 سبتمبر عرضًا استثنائيًا مكتمل العدد، وسط حضور نخبوي من أبرز صناع السينما، النقاد، ومحبي الفن السابع في المنطقة.

تتويج في البندقية يعزز الحضور المحلي

يأتي هذا النجاح المحلي اللافت بعد تتويج الفيلم بجائزة "اتحاد شبكات ترويج السينما الآسيوية" (نتباك) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، مما يؤكد على القيمة الفنية العالية للعمل وقدرته على جذب الجمهور والنقاد على حد سواء.

حبكة درامية عابرة للأجيال

يُعد الفيلم من "أفلام الطريق"، ويروي قصةً عابرة للأجيال. إذ تنقلب حياة الجدة "خيرية نظمي" رأسًا على عقب حينما تكتشف هروب حفيدتها "سارة" فرارًا من صرامة العائلة، وذلك أثناء استعدادها لأداء فريضة الحج.

رحلة بحث في الصحراء القاسية

تتخذ الجدة قرارًا مصيريًا بترك رحلة الحج والانطلاق في رحلة بحثٍ عبر الصحراء القاسية والطرق الوعرة، برفقة حفيدتها الأخرى جنى الموهوبة "لمار فدّان" والسائق "نواف الظفيري".

وخلال هذه الرحلة المليئة بالتحديات، تسترجع الجدة ذكريات طفولتها وشبابها، لتتكشف أوجه الشبه بينها وبين حفيدتها الهاربة. تتصاعد الأحداث وتتشابك المصائر، حيث تُترك "جنى" في نهاية المطاف وحيدة في مواجهة عالمٍ لا يرحم.

ثيمات عاطفية وإنسانية

يتناول الفيلم بعمق موضوعات مثل الصلة بين الأجيال، قوة الحب العائلي، والبحث عن الهوية، من خلال رحلة مؤثرة تجمع بين قسوة الطبيعة ودفء المشاعر الإنسانية.

إنتاج مشترك ودعم مؤسساتي

"هجرة" من تأليف وإخراج شهد أمين، وإنتاج مشترك لكل من فيصل بالطيور، أيمن جمال، محمد علوي، محمد حفظي، علي الدراجي، وعبود عياش، وبدعم من هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، فيلم العلا، نيوم، وإثراء. يشارك في تنفيذ الإنتاج عماد إسكندر، ويضم فريق العمل مدير التصوير ميغيل ليتين-مينز، مصممي الإنتاج كريس ريتشموند وعلي سعد، والمؤلف الموسيقي أرماند أمار. الفيلم من بطولة لمار فدان، خيرية نظمي، ونواف الظفيري.

توزيع سينمائي محلي

تتولى شركة Cinewaves Films مهام توزيع الفيلم سينمائيًا داخل المملكة العربية السعودية.

شهد أمين.. صوت سينمائي معاصر

تُعد شهد أمين واحدة من أبرز الأصوات في السينما السعودية المعاصرة. عُرفت برؤيتها الفنية المتميزة وأسلوبها الذي يمزج بين الواقعية والرمزية. فيلمها الطويل الأول "سيدة البحر" (2019) حظي بإشادة نقدية واسعة، وفاز بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي، كما تم اختياره لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق جوائز الأوسكار لعام 2021.

