السعودية ومصر والأردن: رفض تهجير الفلسطينيين ودعم خطة إعادة إعمار غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، رفضهم لكل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، كما شددوا على أن حل الدولتين، يبقى هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

وترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ «حل الدولتين»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية السعودي، رفض بلاده القاطع لأي محاولات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو توسيع الاستيطان فيها، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والإعمار.