الجيش الأميركي: مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية، اليوم الخميس، إن المقاتلات الأميركية انطلقت لتحديد هوية مقاتلات روسية تحلق قرب ألاسكا واعتراضها.

وكانت هذه ثالث مرة في حوالي شهر والتاسعة خلال العام التي تسجل فيها قيادة الدفاع حادثة كهذه تنطوي على طائرة روسية تحلق قرب ألاسكا. وكانت أحدث مرة لها أمس الأربعاء.

وذكرت قيادة الدفاع، في بيان صدر صباح اليوم، أنها رصدت وتعقبت طائرتين من طراز "تو- 95" وطائرتين من طراز "سو- 35" تحلقان في منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا.

وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية أن تسع طائرات أميركية، طائرة قيادة وتحكم "إي- 3 سينتري" وأربع طائرات "إف- 16" وأربع طائرات "بوينج كيه سي 13" للتزويد بالوقود، انطلقت لتحديد الطائرات الروسية واعتراضها.

وأضافت قيادة الدفاع أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي. وأشارت إلى أن النشاط الروسي قرب ألاسكا يحدث بصفة منتظمة ولا ينظر إليه باعتباره تهديدا.