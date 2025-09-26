ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح, عن شكره للمملكة العربية السعودية وفرنسا على رئاستهما المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا تطلع بلاده للبناء على ما وفره المؤتمر من زخم سياسي لصالح القضية الفلسطينية.

وقال ولي عهد الكويت في كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الكويت تجدد رفضها القاطع لسياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال"، مؤكدًا التزام بلاده الثابت بدعم وكالة الأونروا وإدراكها للدور المحوري الذي تضطلع به في توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وشدد سموه على ضرورة احترام القانون الدولي دون انتقائية، داعيًا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.