سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 26-09-2025

- تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري خلال تداولاته اللحظية الأخيرة.
- توقعات بأن الزوج قد يستأنف ارتفاعه مع وجود دعم ديناميكي.
تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف ارتفاعه من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار هذا المسار الإيجابي.
