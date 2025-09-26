سعر سهم مجموعة تيكوم (TECOM) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 26-09-2025

ارتفع سعر سهم تبريد (TABREED) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض البعض من خسائره السابقة، وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع وجود ضغط سلبي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لاستهداف مستويات دعم جديدة على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 2.98 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 2.78 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط