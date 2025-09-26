سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 26-09-2025

تراجع قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة سريعة من السعر لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، ولاكتساب زخماً إيجابياً يساعده في استقرار تلك الموجة التصحيحية الصاعدة المسيطرة على حركة السعر بالمدى القصير، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر خلال تحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

