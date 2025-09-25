شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر البيتكوين دون 112 ألف دولار قبيل بيانات اقتصادية أمريكية والان مع بالتفاصيل

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



مع تبني مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي نغمة أكثر حذرًا ،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين قبل نهاية هذا العام،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى (3,761.66 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,736.06$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,729,62$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.75% ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3,791.13 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1%،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.92 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرون عن بناء المزيد من المراكز الشرائية ،في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الفائدة الأمريكية

•قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الثلاثاء: أن البنك المركزي سيواصل موازنة المخاوف المحيطة بضعف سوق العمل وتزايد المخاوف بشأن التضخم.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 92% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 8%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعادة البطالة الأسبوعية.



توقعات حول أداء الذهب

قال المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال، وهي شركة تداول مقرها سنغافورة "برايان لان" : "لا أعتقد أن بيانات التضخم ستؤثر بشكل كبير على الذهب ما لم يكن مرتفعًا بشكل استثنائي.وأضاف لان: من وجهة نظرنا الكمية للسوق، لا يزال الوضع على المدى الطويل إيجابيًا للغاية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 3.72 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 996.85 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,000.57 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 3 أغسطس 2022.



نظرة فنية

