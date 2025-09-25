خالد صالح: الموهبة التي قدّرها الجميع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 08:12 مساءً - من النادر أن تُصادف أحداً، سواء من المُشاهدين أو العاملين في المجال الفني، وتجده لا يعترف أو لا يحترم الموهبة الاستثنائية التي تميّز بها الفنان خالد صالح طوال مسيرته الفنية، والتي لمعت منذ أول عمل فني شارك ببطولته أمام الجمهور، ووصل من خلالها لأن يكون واحداً من أبرز النجوم خلال السنوات الأخيرة.
وإحياءً لذكرى وفاة الفنان خالد صالح، والتي توافق اليوم 25 سبتمبر، نستعرض لكم أبرز المحطات في مسيرته الفنية، والتي بدأها من المسرح، وصولاً إلى السينما والدراما التليفزيونية.
ومع بداية فترة التسعينيات، شارك الفنان خالد صالح بعددٍ من الأعمال الفنية، ما بين السينما والدراما التليفزيونية بأدوار صغيرة، مثل: مُشاركته بفيلم "جمال عبدالناصر" عام 1998، والذي جسّد بطولته صديق مشواره الفني خالد الصاوي. كما جسّد أيضاً شخصية الشاعر مأمون الشناوي خلال أحداث مسلسل "أم كلثوم"، والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.
يُمكنكم قراءة: أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم أم كلثوم
وخلال عامين فقط يُشارك خالد صالح ببطولة أكثر من فيلم سينمائي؛ ليؤكد على موهبته الحقيقية، وهي أفلام: "خلي الدماغ صاحي، النعامة والطاووس، ميدو مشاكل"، وعدد من المسلسلات التليفزيونية.
وفي عام 2004 كان خالد صالح في موعد مع النجاح الكبير من خلال مُشاركته ببطولة فيلم "تيتو" أمام الفنان أحمد السقا. ومن إخراج طارق العريان. وقد لاقى أداء الفنان خالد صالح في هذا الفيلم قبولاً وإعجاباً من الجمهور والنُقاد على حدٍّ سواء.
ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها خلال تلك الفترة وحققت نجاحاً لدى الجمهور، وتنوّع أداؤه فيها ما بين الكوميدي والتراجيدي: "أحلى الأوقات، ملاكي إسكندرية، فتح عينيك، خالي من الكوليسترول، حرب أطاليا، عن العشق والهوى، ثُمن دستة أشرار".
كما كان له حضورٌ في الدراما التليفزيونية من خلال مُشاركته ببطولة عدد من المسلسلات، من أبرزها: "أحلام عادية" أمام الفنانة يسرا.
فيما شهدت السنوات التالية تعاون الفنان خالد صالح مع المخرج خالد يوسف من خلال المُشاركة ببطولة عدد من الأفلام، وهي: "حين ميسرة، الريس عمر حرب، كف القمر". كما شهدت تلك الفترة أيضاً تجسيد الفنان خالد صالح البطولة في الدراما التليفزيونية في مسلسلات: "سلطان الغرام، بعد الفراق، تاجر السعادة، موعد مع الوحوش، الريان، فرعون".
وقد شهد عام 2014 عرض آخر الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها، وهو فيلم "الجزيرة 2" والذي تعاون من خلاله مع المُخرج شريف عرفة. وأيضاً عُرض آخر مسلسلاته التليفزيونية "حلاوة الروح"، مع المخرج التونسي شوقي الماجري.
وطوال مسيرة فنية رآها البعض قصيرة، إلا أنها كانت مُمتلئة بالعديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التليفزيونية، نجح الفنان خالد صالح في أن يحفر اسمه بحروف من ذهب بجوار عمالقة الفن العربي، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2014، عن عمر ناهز الخمسين عاماً.
من مسرح الهواة كانت البدايةعشِق الفنان خالد صالح الأداء التمثيلي منذ سنوات شبابه الأولى، وقد شهدت فترة الثمانينيات مُشاركته بعدد كبير من المسرحيات، سواء في مسرح الجامعة أو الهواة، واكتسب خلال تلك الفترة، الخبرة الفنية الكبيرة، والتي أهّلته فيما بعد لأن يُصبح واحداً من أبرز نجوم التمثيل.
أولى الخطوات في السينما وترْك بصمة خاصة لدى الجمهورمع مطلع الألفية الجديدة وظهور ما عُرف حينها بـ"سينما الشباب"، جاءت أولى الخطوات الحقيقية للفنان خالد صالح بالسينما، والتي وضع من خلالها بصمته الخاصة، سواء للجمهور أو صُناع الأفلام. وكانت مُشاركته المُميزة بفيلم "محامي خُلع". وعلى الرغم من أن الدور صغير، إلا أنه نجح في لفت الأنظار إليه.
نشاط فني أمام كبار النجومجاءت مُشاركة الفنان خالد صالح ببطولة فيلم "تيتو" علامة فارقة بمسيرته الفنية؛ حيث فتحت له أبواب النجاح والشهرة على مصاريعها؛ ليشهد حالة من النشاط الفني تعاون من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين في السينما والدراما التليفزيونية.
النجاح في تجسيد البطولة مع يوسف شاهينمنذ عام 2002 حينما جاءت أولى خطوات خالد صالح الاحترافية بالسينما وخلال خمس سنوات فقط، نجح في أن يفرض موهبته الحقيقية؛ مما أهّله للتعاون مع المُخرج العالمي يوسف شاهين، وذلك من خلال تجسيده بطولة فيلم "هي فوضى" عام 2007، والذي كان له أصداء كبيرة لدى الجمهور والنُقاد.
