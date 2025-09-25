شكرا لقرائتكم خبر مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُرسّخ مزاد نادي الصقور السعودي مكانته كوجهة رسمية موثوقة لبيع وشراء صقور الطرح المحلي في المملكة، وهي الصقور التي يتم طرحها (صيدها) خلال الموسم الممتد من 1 أكتوبر حتى 30 نوفمبر، وذلك عبر مزاد تنافسي مباشر يجمع بين الشفافية والبيع الآمن، ويعزز الموروث الثقافي للصيد بالصقور، ويشكل في الوقت ذاته رافدًا اقتصاديًا للطواريح والهواة.

ويمثل المزاد، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث المتخصصة في الصقارة بالمملكة، نقطة التقاء للصقارين والطواريح، مسهمًا في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الصقور وسلالاتها، وداعمًا لاستمرارية هذه الهواية عبر إيجاد فرص استثمارية نوعية، وتمكين الطواريح وملاك الصقور، إلى جانب توريث الخبرة للأجيال القادمة.

ووفقًا لنتائج الأعوام الماضية، تجاوزت مبيعات المزاد خلال الفترة بين 2020 و2024 حاجز 41 مليون ريال، في دلالة على عمق دعم المملكة للأنشطة الثقافية والاقتصادية المرتبطة بهذه الهواية، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة دولية لهواة الصقور.

ففي عام 2024، عرض المزاد 50 صقرًا من 30 موقعًا حول المملكة، وبلغت المبيعات قرابة 6 ملايين ريال استفاد منها 165 طاروحًا، وفي 2023، عرض 87 صقرًا، وحقّق مبيعات تجاوزت 7 ملايين و414 ألف ريال بمشاركة 278 طاروحًا، أما في 2022، فبلغت المبيعات أكثر من 7 ملايين ريال لقاء 81 صقرًا، وسجّل عام 2021 على مدار 27 ليلة صفقات تخطت 8 ملايين ريال، فيما افتتح المزاد عام 2020 مسيرته بمبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال.

ويواصل نادي الصقور السعودي تحضيراته لمزاد 2025، مستهدفًا تطوير أنظمة وآليات البيع والشراء، والارتقاء بأدائها، وتعزيز الاستثمار في مجال الصقور، مع تلبية احتياجات الصقارين، ليغدو المزاد أداة فاعلة للحفاظ على موروث الصقارة واستدامة الهواية، عبر صون السلالات المهددة بالانقراض، والتوعية بعدم طرحها، والالتزام بعدم إقامة مزادات لها.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يقام من 1 أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل، في مقر النادي بملهم (شمال الرياض)، حيث يتيح للطواريح تسهيلات تشمل النقل والاستضافة وتوثيق عمليات البيع، إضافة إلى نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.