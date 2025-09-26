ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تعتمد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، آلية دقيقة لإعداد خطبة الجمعة الموحدة بما يعكس نهج الإمارات في ترسيخ القيم الدينية والوطنية والمجتمعية، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل.

وتبدأ مراحل إعداد الخِطبَة بتوليد العناوين ثم اختيار الموضوع، يليها جمع المواد العلمية من المصادر الأصيلة، وترتيبها بشكل منطقي وفق الأفكار الرئيسة، ثم صياغتها بلغة خطابية رصينة تراعي الدقة والاعتدال، وبعد اعتمادها، تتم ترجمتها إلى لغات عدة، وتُنشر عبر موقع الهيئة، والتطبيق الذكي، و«الخطيب الذكي»، فضلاً عن تعميمها على مدربي الخطباء ومشرفيهم.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة، استفاد من الخِطبَة الموحدة أكثر من 108 آلاف شخص داخل الدولة، و236 ألف شخص عالمياً، فيما بلغ عدد الدول المستفيدة 147 دولة.

كما سجّلت الخِطبَة أكثر من 19 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة، بمتوسط 55 ألف مستمع أسبوعياً للتسجيلات الصوتية، ما يعكس حضورها وتأثيرها على المستويين المحلي والعالمي.