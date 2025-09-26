«ليوناف1».. أول قمر إماراتي في المدار الأرضي المنخفض

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خضوع فريق عمل القمر الاصطناعي «ليوناف - 1» إلى تدريب متقدم في هندسة أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية ومعالجة الإشارات والمعالجة اللاحقة، وذلك بالتعاون مع جامعة بوليتكنيكو دي تورينو في إيطاليا، بهدف تعزيز خبراتهم، ودعم ريادة دولة الإمارات في تقنيات الملاحة الفضائية المستدامة.

ويمثّل «ليوناف-1» أول قمر صناعي إماراتي في المدار الأرضي المنخفض مخصّص لتجارب تحديد المواقع والملاحة (PNT)، حيث يوفّر إشارات آنية عالية الدقة والموثوقية، ليكون منصة تجريبية تعزّز تطوير تقنيات الملاحة المستقبلية، كما يمهّد الطريق أمام تطبيقات مبتكرة في مجالات القيادة الذاتية، البنية التحتية الذكية، الطيران، الملاحة البحرية، والاستجابة للطوارئ.

ويأتي المشروع بتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، ليشكّل خطوة أولى نحو بناء نظام ملاحي إماراتي في المدار المنخفض، بما يرسّخ مكانة الدولة في سوق الملاحة العالمي، ويضع الأساس لتطوير خدمات تجارية متقدمة في المستقبل.

وينفذ «ليوناف-1» بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES)، وبشراكة مع شركات رائدة في الصناعة الفضائية الفرنسية مثل Safran وU-Space SOE، ما يعكس نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي الذي يدفع عجلة الريادة التكنولوجية، ويعزّز موقع الإمارات كلاعب رئيسي في قطاع الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ويؤكد هذا المشروع التزام دولة الإمارات بالاستثمار في البحث العلمي والابتكار الفضائي، وترسيخ حضورها كدولة منتجة للتكنولوجيا لا مستهلكة لها فقط، عبر بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات بحثية وصناعية رائدة على مستوى العالم، بما يعزّز مسيرتها نحو اقتصاد معرفي قائم على العلوم المتقدمة والتقنيات المستقبلية.