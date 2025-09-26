نهيان بن مبارك يحضر أفراح الزعابي والخاطري في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف حمدان العلكيم الزعابي، بمناسبة زفاف نجله «حمدان» إلى كريمة راشد محمد راشد الخاطري.

أقيم الحفل بمجلس مدينة خليفة في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.