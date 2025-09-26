السفير المميز: دور المملكة القيادي ورئاستها لمؤتمر حل الدولتين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السفير الواصل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أنه تم انتخابه كنائب لرئيس الجمعية العامة خلال الدورة الثمانين الحالية. وأكد السفير الواصل أن هذا التكليف يعكس دور المملكة البارز في المجال الدبلوماسي الدولي، وتوجهها نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

البناء على الثقة الدولية

وفي تصريحاته خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد السفير الواصل أن هذه المسؤولية تعكس الثقة الدولية في دور المملكة وريادتها السياسية. وأشار إلى جهود المملكة في تعزيز الحوار بين الدول، ودعم الاستقرار الدولي من خلال آليات دبلوماسية مبنية على التوافق والاحترام المتبادل.

القضية الفلسطينية في صميم الاهتمام

وأكد السفير الواصل أن المملكة تضع القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها السياسية والدبلوماسية، وتعمل بجدية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأشاد بجهود المملكة في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الدور الرائد في تعزيز التعاون الدولي

وفي ختام تصريحاته، أكد السفير الواصل على دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي من خلال الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأشار إلى جهود المملكة في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ودعم مبادرات تعزيز السلام عبر العالم.

من جانبه، أكد السفير الواصل أن رؤية المملكة المستقبلية تدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة، لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الاستقرار والعدل والتنمية المستدامة.