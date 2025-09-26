فيصل بن صقر يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، يرافقه الشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي، وذلك في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة.

وعبّر الشيخ فيصل بن صقر عن خالص تعازيه ومواساته، إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.