التصويت على طرد إسرائيل من ملاعب أوروبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تتسع رقعة الغضب العالمي تجاه إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، واللافت في الأمر أن تل أبيب أصبحت تعاني عزلة حقيقية اعترف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووصلت هذه العزلة عالم الرياضة، حيث يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على تجميد عضوية أندية ومنتخبات إسرائيل.

فمن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قراراً في تصويت الأسبوع المقبل بشأن تعليق عضوية إسرائيل، حسبما قال أشخاص مطلعون على الاقتراح لوكالة أسوشيتد برس الخميس.

وقد أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي تعد إسرائيل عضواً فيه، مناقشات رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن حظر إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تدعم أغلبية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المؤلفة من 20 عضوا، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، حسبما قال مصدران لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع. ويقال إن الأعضاء التنفيذيين المؤيدين للتعليق يشيرون إلى الحظر المفروض على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.

المنع من كأس العالم أيضاً

ستمنع هذه الخطوة المنتخبات الوطنية والأندية الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية، بما في ذلك كأس العالم العام المقبل. ومن المقرر أن يستأنف منتخب إسرائيل للرجال تصفيات كأس العالم بعد أسبوعين بمباراتين خارج أرضه ضد النرويج وإيطاليا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة حثت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) و الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على "تعليق مشاركة إسرائيل كفريق دولة في كرة القدم الدولية، كاستجابة ضرورية لمعالجة الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجاء في البيان: "نحن واضحون في أن المقاطعة يجب أن تستهدف دولة إسرائيل، لا اللاعبين الأفراد. لطالما أكدنا أن الأفراد لا يتحملون عواقب قرارات حكوماتهم. يمكن، بل يجب، إيقاف المنتخبات الوطنية التي تمثل دولًا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي".

وفي الأسبوع الماضي، اتهم تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذا الاتهام، ووصفته بأنه "مشوه وكاذب". وذكرت وسائل إعلام عبرية خلال نهاية الأسبوع أن مسؤولين إسرائيليين يعملون على منع التصويت على تعليق عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

نتانياهو يتدخل لمنع تعليق عضوية إسرائيل

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، الخميس، إنه يعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي موشيه زواريس لمنع هذه الخطوة.

وحذر، مع ذلك، من أن "الخطوة الصحيحة" قبل التصويت المتوقع هي "التصرف بمسؤولية تجاه الهيئات الدولية وعدم الإدلاء بتصريحات" قبل اتخاذ أي قرار.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، من بينها القناة 12 أن قطر، أحد أكبر المانحين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كانت تدفع من أجل إجراء مثل هذا التصويت. وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن حملة الضغط القطرية بدأت في أعقاب الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي يبدو أنها فشلت في قتل قادة حماس، في حين أوقفت المحادثات التي توسطت فيها قطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب قد يضغط على انفانتينو

من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدعم استبعاد إسرائيل، نظرا للعلاقات الوثيقة بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعم إسرائيل في الملفات كافة.

ويُنظر إلى دعم إدارة ترامب لتأمين كأس العالم، ومعالجة التأشيرات للاعبين والمسؤولين وربما مئات الآلاف من المشجعين الزائرين، باعتباره مفتاحًا لقيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتقديم بطولة ناجحة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ستعمل على وقف أي جهود تهدف إلى منع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في كأس العالم. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للفيفا في زيوريخ الأسبوع المقبل. ويضم المجلس، المؤلف من 37 عضوًا، ثمانية أعضاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أندية أوروبا لا تريد أندية إسرائيل

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية طلبت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجنب اللعب ضد الفرق الإسرائيلية.

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن وجه انتقادات واضحة لإسرائيل بشأن الحرب. ففي مباراة كأس السوبر في إيطاليا، تم رفع لافتة في أرجاء الملعب كُتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال - أوقفوا قتل المدنيين"، وهو بيان يحمل إدانة لإسرائيل.

ويحث الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ عامين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على حظر إسرائيل، لكن لم يتم التصويت على ذلك قط.

من المقرر أن يخوض المنتخب الإسرائيلي مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد النرويج في أوسلو في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وسيعني إيقاف إسرائيل عدم قدرتها على خوض المباراة.

يذكر أن الحرب في غزة اندلعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 64 ألف شخص في القطاع قُتلوا، فيما تقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 22 ألف مقاتل من حماس في المعارك حتى أغسطس (آب) الماضي.

وقالت إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأكدت أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من مناطق مدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.