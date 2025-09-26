سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 26-09-2025

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله لمستوى المقاومة 44.80$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، وعلى اثر ثبات تلك المقاومة تراجع السعر ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراقها واستئناف صعوده، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

