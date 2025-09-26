الاقتصاد

سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 26-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-26 03:33AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • تراجع سعر الفضة بعد وصوله لمستوى المقاومة 44.80$ وجني أرباح ارتفاعاته السابقة.
  • توقعات إيجابية لاستئناف صعود سعر الفضة بناءً على تداولاته الإيجابية ومؤشرات القوة النسبية.
  • عرض باقات توصيات VIP من موقع توصيات للاشتراك في توصيات الأسهم الأمريكية، ، الفوركس والأصول الأخرى.

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة،  وذلك عقب وصوله لمستوى المقاومة 44.80$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، وعلى اثر ثبات تلك المقاومة تراجع السعر ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراقها واستئناف صعوده، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

