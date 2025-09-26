سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يكسر كل مستويات الدعم أمامه – توقعات اليوم – 26-09-2025

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على خسائر قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 0.5780، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل