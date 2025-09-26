سعر الدولار مقابل الين يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-09-2025

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يعزز من استقرار المسار الصعودي خلال الفترة القادمة.

