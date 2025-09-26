سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-09-2025

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، مع سعيه في الوقت نفسه لتصريف بعض التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية منها قد تمنحه بعض الزخم.

مع ذلك لا يزال السعر يتأثر بسيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إضافة إلى استمرار الضغط السلبي الناتج من بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به ويحول دون تعافيه على المدى القريب.

