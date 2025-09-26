الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 26-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-26 02:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على هبوط عنيف خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك كما توقعنا له بالأمس ليصل إلى مستهدفاتنا السعرية، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري 1.3340، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر تماسك هذا الدعم، ليحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

رشا محمد

