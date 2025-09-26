يوروبا ليغ: جيرو يهدي ليل فوزا في الوقت القاتل على بران

الرياص - اسماء السيد - ليل (فرنسا) : أهدى المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (38 عاما) فريقه الجديد ليل فوزا قاتلا على بران بيرغن النروجي 2 1 الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

شهد الشوط الأول أفضلية للضيوف، لاسيّما من ناحية صناعة الفرص الخطيرة التي كان أبرزها تسديدة المهاجم نواه هولم بيمناه من مسافة قريبة، لكن القائم الأيمن لمرمى المضيف المشرّع أمامه ردّها (42).

وافتتح المغربي حمزة إيغامان التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل المرمى المشرّع عرضية البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء (54).

وأدرك بران التعادل عبر الإيسلندي سايفار أتلي ماغنوسن بتسديدة بيمناه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزواية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة بينية حاسمة من هولم (60).

وكاد الضيوف يتقدمون في النتيجة، لكن العارضة ردّت تسديدة مقوسة رائعة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء للدنماركي إميل كورنفيغ (64).

ومنح جيرو هدف الفوز لليل برأسية من مسافة قريبة داخل منطقة الياردات الستة، بعدما ارتقى عاليا وحوّل بطريقة مثالية إلى داخل الشباك عرضية الظهير البرتغالي تياغو سانتوش من الجهة اليمنى (80).

وبات جيرو ثالث أكبر لاعب يُحرز هدفا في "يوروبا ليغ".