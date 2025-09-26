غادة عادل تبكي لحظة تكريمها في افتتاح مهرجان الغردقة السينمائي

أبرز حضور افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مسابقات المهرجان ولجان التحكيم

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة

مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

مسابقة أفلام الطلبة

الأفلام المتنافسة في مسابقة الأفلام الطويلة

"شرارة" للمخرجة باسكال تيسود (كازاخستان) – العرض العالمي الأول.

"لارب.. مغامرة الخيال والواقع" للمخرج كورديان كيدزيلا (بولندا) – العرض الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

"عار" للمخرج ماجويل سلاجادو (المكسيك) – العرض الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

"ساعي البريد" للمخرج أندري رازنكوف (روسيا) – العرض الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

"هجير" للمخرجة سارة طالب (السعودية) – العرض الأول في مصر.

"فتى الطيور" للمخرج جويل برادلي سوايسون (جنوب أفريقيا/أمريكا) – العرض العالمي الأول.

"منزل" للمخرج جامشيد مارزكلوف (أوزبكستان) – العرض الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

"سمسم" للمخرجة سندس سميرات – العرض الدولي الأول.

"موسكو كايرو" للمخرج خالد مهران (مصر/روسيا/الإمارات) – العرض الدولي الأول.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - افتتحدورته الثالثة التي تستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، حيث أقيم حفل الافتتاح في الهواء الطلق علي شاطئ البحر الأحمر بحضور العديد من نجوم وصناع السينما وسط أجواء مبهجة، فيما قدم الحفل الإعلاميةوالفنانة الشابةوحرص على حضور حفل افتتاحعدد من الفنانين أبرزهم، الفنانة غادة عادل والتي ظهرت برفقة نجلها عبد الله مجدي الهواري، والفنان محمد ممدوح، نيكول سابا، نرمين الفقي، مي سليم، عبير صبري، أحمد وفيق، ايهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، أحمد فتحي، السيناريست عبد الرحيم كمال، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، إضافة إلى رئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي.شهد حفل الافتتاح لحظة مؤثرة بتكريم الفنانةعن مسيرتها الفنية، حيث اعتلت خشبة المسرح برفية نجلها عبد الله، وسط أجواء من السعادة الكبيرة، معبرة عن فخرها بهذا التكريم الذي أهدته إلى المخرج الراحل محمد خان، مؤكدة أنه كان الداعم الأكبر لها في بداياتها، ولم تستطع غادة عادل أن تتمالك دموعها، فبكت تأثراً بهذه اللحظة الخاصة على المسرح، وفي نفس الوقت تلقى محمد ممدوح ونيكول سابا تكريمهما برفقة غادة عادل.قد تحبين قراءة.. عودة قوية لـ غادة عادل في نهاية 2025 بين السينما والتلفزيونوتشهد الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض 52 فيلما تتوزع على مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، إلى جانب الجائزة الخضراء، وجائزة الفيلم السياحي، حيث يشارك صناع السينما من مختلف دول العالم بأعمالهم الجديدة في عروض أولى مميزة.يرأس لجنة تحكيم المسابقة الموسيقار راجح داود، وتضم في عضويتها الممثل الروسي دانيل تيابين، والمخرج البحريني بسام الذوادي، والمخرج الألماني مايكل فيتير، والفنانة المصرية نيرمين الفقي.تترأس اللجنة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويشاركها في التحكيم المخرج الإيطالي باولو دوبييري، والممثل العراقي باسم قهار.أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة فيرأسها المونتير الدكتور يوسف الملاخ، وتضم في عضويتها الفنان المصري إيهاب فهمي، والكاتب والمنتج الأردني محمد العبادي.