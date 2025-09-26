سعر الإسترليني مقابل الدولار يشهد انخفاضات حادة – توقعات اليوم – 26-09-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في إطار محاولاته المستمرة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

ويأتي هذا التماسك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يزيد من احتمالات عودة الصعود خلال الفترة القادمة.

