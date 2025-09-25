ويزو وشيماء سيف من بينهن.. بيومي فؤاد متعدد الزوجات في فيلم ابن مين فيهم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يخوض الفنان بيومي فؤاد تجربة كوميدية جديدة من خلال فيلم "ابن مين فيهم"، الذي يتقاسم بطولته مع الفنانة ليلى علوي في تعاون سينمائي جديد بعد العديد من النجاحات التي حققاها سوياً على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث استأنف صناع الفيلم عمليات التصوير بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بأعمال أخرى وصعوبة تنسيق المواعيد.
فيلم "ابن مين فيهم" يأتي من بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، رانيا يوسف، أحمد عصام السيد، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم شيماء سيف وويزو، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، والفيلم انطلق تصوير مشاهده الأولى في شهر يونيو الماضي قبل توقفه بسبب اجازات الصيف وارتباط الأبطال بأعمال أخرى.
ثالث الأعمال السينمائية التي جمعت بيومي فؤاد وليلى علوي هو فيلم "جوازة توكسيك" وشارك في بطولته محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، فيما جاء التعاون الرابع خلال فيلم "المستريحة" الذي انطلق في دور العرض خلال شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته مصطفى غريب، عمرو وهبة، محمد رضوان، نور قدري، محمود الليثي.
رجل متعدد الزوجات تتغير حياته بسبب ليلى علويويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من مرة من بينهن الفنانتين شيماء سيف وويزو، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكل مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة فى رحلة البحث عن ابنه المفقود.
أربعة أفلام جمعت بيومي فؤاد وليلى علوي قبل ابن مين فيهماجتمع بيومي فؤاد مع ليلى علوي قبل فيلم "ابن مين فهيم"، خلال أربعة أعمال سينمائية متنوعة اعتمدت على الكوميديا الاجتماعية، كان اللقاء الأول من خلال فيلم "ماما حامل" عام 2021، بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد سلام، حمدي الميرغني، ثم عاد الثنائي للتعاون مجدداً في فيلم "شوجر دادي" عام 2023 الذي شارك في بطولته حمدي الميرغني، مصطفى غريب.
ثالث الأعمال السينمائية التي جمعت بيومي فؤاد وليلى علوي هو فيلم "جوازة توكسيك" وشارك في بطولته محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، فيما جاء التعاون الرابع خلال فيلم "المستريحة" الذي انطلق في دور العرض خلال شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته مصطفى غريب، عمرو وهبة، محمد رضوان، نور قدري، محمود الليثي.
شلة ثانوي فيلم جديد لبيومي فؤادبيومي فؤاد انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "شلة ثانوي" الذي يجمعه بالفنانين سيد رجب، وفتحي عبد الوهاب، تدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كلٌّ منهم أزمة في مجاله تُشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يُقدِمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوّ، مبهر، وغير قانوني. فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.
