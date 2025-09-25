مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار يعقد اجتماعه الثاني للعام الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الثاني للعام الجاري، والذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي ومعالي حمد محمد الحر السويدي، ومعالي أحمد مبارك بن ناوي المزروعي والسيد مصبح خميس المزروعي مقررا.

ناقش مجلس الإدارة تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وأبرز إنجازاته، كما تناول آخر تطورات الأسواق وعدداً من المواضيع ذات الصلة.

وأثنى المجلس على الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز، مشيداً بالمبادرات المستمرة لتحسين وتطوير محفظة الجهاز.