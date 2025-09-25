السيسي يبدي تقديره لجهود ترامب لوقف حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2025 ، تقديره جهود نظيره الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة ، مشيدا بما طرحه في اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية واعتبره "أساسا هاما يمكن البناء لتحقيق السلام خلال الفترة المقبلة".

وقال السيسي : "أقدر جهود رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام".

وأضاف في بيان: "نعرب عن تثميننا لما طرحه ترامب خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام".

ومساء الثلاثاء، عرض الرئيس ترامب على قادة دول عربية وإسلامية خطة أمريكية بشأن قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ نحو عامين.

وأثناء خروجه من مقر الاجتماع قال ترامب: "اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما، هذا هو أهم اجتماع أعقده (الثلاثاء)، لأننا سننهي شيئا كان من المفترض ألا يحدث"، دون تفاصيل.

وأكد قادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك أصدروه عقب الاجتماع، ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية كافية في خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم.

وحضر الاجتماع، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيسا وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ومصر مصطفى مدبولي، ووزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والإمارات عبد الله بن زايد.

المصدر : وكالات