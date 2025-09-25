عمومية الأشغال الميسرة السعودية توافق على زيادة رأس المال 100% بمنح أسهم مجانية

تراجع سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 112 ألف دولار يوم الخميس بعد تعافٍ وجيز، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج حذر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.



وسجلت أكبر عملة مشفّرة في العالم انخفاضًا بنسبة 0.7% عند 111,786.6 دولارًا بحلول الساعة 02:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:28 بتوقيت غرينتش).



وكانت البيتكوين قد شهدت تعافيًا محدودًا يوم الأربعاء، إذ اقتربت من مستوى 114 ألف دولار، لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم.



وهبطت العملة الرقمية بشكل حاد في بداية الأسبوع، عندما أدت موجة من عمليات التصفية إلى محو نحو 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة عبر منصات تداول العملات المشفرة.



وذكرت تقارير أن ضعف السيولة في السوق، إلى جانب الرهانات المعتمدة على الرافعة المالية، عمّق موجة البيع التي دفعت البيتكوين من فوق 115 ألف دولار إلى نطاق 112 ألف دولار. وقد ألقى ذلك بظلاله على معنويات السوق الأوسع للأصول الرقمية، وجعل المتداولين أكثر حذرًا من تقلبات إضافية.



المتداولون يترقبون بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة



قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر" عند وضع السياسة النقدية، محذرًا من أن التيسير بشكل أسرع من اللازم قد يؤدي إلى تغذية التضخم، بينما التحرك ببطء شديد قد يضر بنمو الوظائف.



وعزز مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي هذه الرؤية الحذرة في تصريحات منفصلة، مؤكدين أن أي خطوات إضافية نحو التيسير النقدي ستعتمد بدرجة كبيرة على البيانات الاقتصادية.



وقد كبحت هذه التصريحات شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات جديدة من الولايات المتحدة للحصول على اتجاه أوضح.



ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وقراءة نهائية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس. كما سيصدر يوم الجمعة تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والمتوقع أن يظهر أن التضخم الأساسي لا يزال عند نحو 2.9% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.