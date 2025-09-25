غياب كاريس بشار عن الموريكس دور بسبب تعرض ابنها لأزمة صحية

تتواجد كاريس بشار مع ابنها في أحد مستشفيات أمستردام

كلمة مصوّرة لـ كاريس بشار في حفل الموريكس دور

مسلسل "تحت سابع أرض" يحصد 4 جوائز في حفل الموريكس دور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 08:12 مساءً - غابت الفنانة السوريةعن المشاركة بحفلبدورته الـ 25 لتسلم جائزتها عن الممثلة العربية عن دورها في مسلسل "تحت سابع أرض". غيابها هذا جاء قسريًا بسبب تواجدها أثناء إقامة الحفل إلى جوار ابنها مجد الجواد في أحد المستشفيات في أمستردام بسبب وعكة صحية ألمت به.وبينما كان من المقرر أن تعتلي الفنانة كاريس بشار المسرح أسوة بزملائها النجوم المكرمين في الموريكس دور، أعلن مقدم الحفل الفنان ومقدم البرامج وسام حنا عن فوزأنه تعذّر عليها الحضور بسبب تواجدها مع ابنها مجد الجواد في أحد مستشفيات أمستردام. علمًا أن هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها الممثلةبجائزة الموريكس دور حيث فازت بها في العام 2023 إذ فازت حينها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "النار بالنار".الفنانةوإن غابت عن الحضور في حفل الموريكس دور، إلا أنها كانت حاضرة في الحفل من خلال كلمة مصوّرة من أمستردام بثت على الشاشة أثناء الحفل شرحت من خلالها أن ظروفًا منعتها من الحضور شخصيًا لتسلم جائزتها على المسرح أسوة بزملائها. وأطلتفي الفيديو بإطلالة كاجوال وهي جالسة على الكنبة وقالت: "إن شاء الله مجتمعون دائمًا على الفرح. في الأساس لبنان لا يليق به إلا الفرح. كنت أتمنى التواجد معكم اليوم ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك".وأضافت:" اسمحوا لي أن أهنىء الدكتور فادي والدكتور زاهي على مرور 25 عامًا على الموريكس دور وإن شاء الله يبلغ المائة عام. وأشكرهما على اهتمامهما دائمًا بالفن والفنانين. اسمحوا لي أيضًا بالتوجه للشكر للجنة التحكيم شكرًا على تقييهم وثقتهم بي. وبالتأكيد أشكر شركة الإنتاج الصباح وعلى رأسهم الأستاذ صادق الصباح والمخرج سامر البرقاوي والكاتب عمر أبو سعدة وكل شركاء النجاح أساسًا أنا لولاهم ما كنت أكرم اليوم". وختمتمبتسمة: "وبما. أن هذا هو التكريم الثاني لي من الموريكس دور ومع نفس شركة الإنتاج. وبما أننا نحضّر حاليًا لمشروع إن شاء الله تتابعونه في رمضان 2026 فمن الآن أقول لكم جهزوا لي الجائزة الثالثة شكرًا جزيلًا من قلبي".وكان مسلسل "" الذي عرض في رمضان الفائت قد حصد أربع جوائز في حفل الموريكس دور ومنها: موريكس المسلسل العربي "تحت سابع أرض" للمنتج صادق الصباح Cedars Art Production- Sabbah Brothers، موريكس الممثل العربي عن "تحت سابع أرض": تيم حسن، موريكس أفضل ممثلة عربية عن "تحت سابع أرض":، موريكس المخرج الدرامي العربي عن "تحت سابع أرض": سامر البرقاوي.وكاناحتفل بيوبيله الفضي حيث حملت هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25years, New Dawn... Bright Future 25عاماً، فجر جديد...مستقبل مشرق". ونقلت الحدث شاشة الـ LBCI المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال. حفلبلغ عامه الـ25 محققًا عامًا بعد عام إنجازات فنية كبرى، متوجًا النجوم بجوائز عن أعمالهم الناجحة. وقد أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان.