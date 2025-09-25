أشرف زكي يُعلن تركه منصب نقيب المهن التمثيلية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - أعلن الدكتور أشرف زكي عن استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية في مصر بعد انتهاء مهمته في النقابة بحسب ما أعلن خلال بيان، كما أكد بأنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية. أشرف زكي يوجه الشكر إلى أعضاء ومجلس نقابة المهن التمثيلية وخلال الساعات الماضية أصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي قال فيه: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

كما وجّه نقيب المهن التمثيلية الشكر العميق إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر، مشيدًا بالدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته.

يُمكنكم قراءة: أشرف زكي: لا نُقصي أحداً من نقابة الممثلين ونُرحّب بكل موهبة حقيقية

واختتم البيان قائلًا: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

يُذكر أن الفنان الدكتور أشرف ذكي كان قد تولى منصب نقيب المهن التمثيلية في مصر عام 2003 ثم استقال منه عام 2011، وعاد مرة أخرى لتولي منصب نقيب المهن التمثيلية في عام 2015 واستمر حتى الآن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».