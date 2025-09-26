الدنمارك: الجهة المسؤولة عن تحليق المسيّرات ما زالت مجهولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية الدنماركية، الخميس، أن الجهة المسؤولة عن تحليق الطائرات المسيّرة فوق مطارات مدنية وعسكرية لمرتين هذا الأسبوع، لا تزال مجهولة.

وقال رئيس الجهاز توماس أهرينكييل، في مؤتمر صحافي "لا تتوافر لدينا معلومات تُمكّننا من تحديد هوية المسؤولين عن أحداث الأيام القليلة الماضية".

وأكد فين بورش رئيس الاستخبارات الدنماركية "يمكننا القول إن هذا يُشبه نموذجا للحرب الهجينة التي شهدناها في أماكن أخرى في أوروبا".

ورُصدت مسيّرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ وقاعدة "سكريدستروب" في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع، بحسب الشرطة.

ومساء الاثنين، حلقت طائرات مسيّرة مجهولة المصدر فوق مطار العاصمة كوبنهاغن، ما عطّل حركة الملاحة لساعات.