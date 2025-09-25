السفارة السودانية بالقاهرة تحسم الجدل حول ملف المدارس السودانية في مصر

- 1/2
بهذا تفيد المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأن ملف المدارس السودانية بمصر يتم الإشراف عليه بواسطة المستشارية الثقافية بصورة كاملة وليس لأي جهة أخري أي صلة بهذا الملف ، وأن كل ما يصدر من المستشارية الثقافية في هذا الملف يتم نشره علي صفحة السفارة بمواقع التواصل حصرياً ، وترجو المستشارية أن تنوّه المدارس بضرورة الالتزام الصارم بضوابط وتوجيهات السلطات التعليمية المصرية ، وعدم الإعلان عن مزاولة أي نشاط تعليمي تحت أي مسمى قبل بداية العام الدراسي ، وتفيد المستشارية في هذا الصدد أن السفارة في تواصل دائم مع السلطات التعليمية المصرية لتوفيق أوضاع المدارس السودانية بجمهورية مصر .
كما تود المستشارية أن تفيد بإيقاف الخطوات والإجراءات المعلنة بواسطة إدارة مدرسة الصداقة بشأن برنامج (IPschools ) ، وفي ذات السياق تؤكد المستشارية بأنها ليست معّنية أو لديها صلة بتبنّي أو إعتماد أي برنامج تقني أو تطبيق يطرح للمدارس من قبل أي جهة للتعامل معه ، و تؤكد على التقيد بما يصدر من المستشارية الثقافية عبر موقع / صفحة السفارة الرسمية فقط .
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
