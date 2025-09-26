أعلن مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أن الأطراف المتحاربة في السودان تقترب من إجراء محادثات مباشرة لإنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح بولس، أن واشنطن تجري مناقشات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، للتوصل إلى مبادئ عامة للمفاوضات.

وأضاف: “الوضع الراهن يظهر أن كلا الطرفين لا يملك اليد العليا، ولذلك فكلاهما مستعد الآن للتفاوض. نأمل أن نتمكن من الإعلان عن شيء ما قريباً”، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ترمب الجيش والدعم السريع يقتربان من محادثات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.