أعلنت الخطوط الجوية السودانية تأجيل إستئناف رحلاتها التي كان من المزمع بدايتها في الأول من أكتوبر .

وكشفت مجموعة مصطفي ابوسليمان ا سودانير نوّهت الي إلغاء رحلاتها لكل المحطات خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى العاشر من أكتوبر المقبل ، وذلك لتمديد فترة الصيانة ، وتهيب بمسافريها الذين حجزوا على رحلات الفترة أعلاه توفيق اوضاعهم بتعديل مواعيد الحجوزات وذلك بحسب طيران بلدنا.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إستئناف رحلات سودانير وتحديد موعد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.