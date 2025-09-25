“فيفا” يناقش زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 “التاريخي”!

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2030، من 48 إلى 64 منتخبا، بعد تلقيه عرضا رسميا من وفد يضم قادة مؤثرين من أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن تستضيف 6 مدن منافسات مباريات نهائيات النسخة الرابعة والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، موزعة على 3 قارات (أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية)، حيث ستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا بعض مباريات النسخة.

واحتفالا بالذكرى المئوية لأول لبطولة كأس العالم عام 1930، ستقام مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة المئوية في الأوروغواي، الدولة المضيفة الأولى.

كما ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضا.

وعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، اجتماعا ضم كلا من، مع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” أليخاندرو دومينيغيز، بجانب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس الأوروغواي ياماندو أورسي، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين والأوروغواي في “نيوريورك”، بالولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة المقترح.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها قادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المقترح مباشرة إلى جياني إنفانتينو، وذلك بعد أن تم طرحه لأول مرة في شهر مارس الماضي، من قبل مندوب من الأوروغواي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الـ”فيفا”.

وقالت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، إجياني إنفانتينو هو من نظم الاجتماع ويدعم مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030.

وكان قد تم بالفعل توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقا.

وقال أليخاندرو دومينيغيز، على “إنستغرام”، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في أمريكا الجنوبية: نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030.

وإذا وافق الـ”فيفا” على مقترح زيادة عدد المنتخبات، ستتحول كأس العالم إلى بطولة تضم 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات في النسخة الحالية التي تتألف من 64 مباراة والتي كانت تلعب من عام 1998 وحتى 2022.

ويستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتنظيم مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وتحدد الخامس من ديسمبر المقبل موعدا لإقامة مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.