شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تعتذر لوالدة الفنان الراحل محمود وعبد العزيز ولجمهورية “الحواتة”

تقدمت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, بإعتذار رسمي للحاجة “فايزة”, والدة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, ولجمهور الفنان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “الجبلية”, خرجت في مقطع فيديو عبرت فيه عن إعتذارها الشديد لوالدة “الحوت”, وذلك بعد إثارتها للجدل وتسببها في غضب الآلاف من جمهور الفنان الراحل الذي زجت بإسمه في خلافها مع زميلتها هبة جبرة.

واعتبرت الفنانة عشة الجبل, أنها من جمهور “الحوت”, وذلك خلال إعتذارها لمحبي الفنان المعروفين باسم “الحواتة”, في محاولة منها لإمتصاص غضب الجمهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)