تقدمت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, بإعتذار رسمي للحاجة “فايزة”, والدة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, ولجمهور الفنان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “الجبلية”, خرجت في مقطع فيديو عبرت فيه عن إعتذارها الشديد لوالدة “الحوت”, وذلك بعد إثارتها للجدل وتسببها في غضب الآلاف من جمهور الفنان الراحل الذي زجت بإسمه في خلافها مع زميلتها هبة جبرة.
واعتبرت الفنانة عشة الجبل, أنها من جمهور “الحوت”, وذلك خلال إعتذارها لمحبي الفنان المعروفين باسم “الحواتة”, في محاولة منها لإمتصاص غضب الجمهور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تعتذر لوالدة الفنان الراحل محمود وعبد العزيز ولجمهورية “الحواتة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.