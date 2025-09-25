شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تواصل إثارة الجدل وتهاجم الناشطة الشهيرة رانيا أربجي: (رجالها كلهم في الدعم السريع ومحلاتها التجارية في مصر أسستها من أموال “الدعامة”)

واصلت الفنانة السودانية, الضجة عشة الجبل, إثارة الجدل الذي بدأته بخلافاتها الشهيرة في الأيام الماضية مع زميلتها المطربة هبة جبرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجبلية, قامت بنقل خلافاتها مع جبرة, إلى الناشطة وسيدة الأعمال المعروفة رانيا الخضر, الشهيرة باسم رانيا أربجي. عشة الجبل, هاجمت رانيا الخضر, بسبب صداقتها مع هبة جبرة, وظهورها معها في بث مباشر ردت فيه الأخيرة على هجوم الحبلية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فتحت عشة الجبل, النار على أربجي, وقالت في حديثها: (رجالها كلهم في الدعم السريع ومحلاتها التجارية “كوافيرها” في مصر أسسته من أموال الدعم السريع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

