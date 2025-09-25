شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على الجبلية: (معروفة بتطلع أوردرات في بورتسودان الليلة الواحدة بــ 600 ألف فقط تأخذ النصف قبل الرفع والباقي بعد الإنتهاء)

ردت الفنانة السودانية, هبة جبرة, على الهجوم والإتهامات التي ظلت تتوجه لها طيلة الأيام الماضية من زميلتها المطربة المثيرة للجدل عشة الجبل. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ردت جبرة, على الجبلية, بطريقة نارية حيث اتهمتها بالخروج “أوردرات” للزبائن في مدينة بورتسودان, مقر إقامتها. وقالت هبة جبرة, في حديثها: (معروفة بتطلع أوردرات في بورتسودان الليلة الواحدة بــ 600 ألف فقط تأخذ النصف قبل الرفع والباقي بعد الإنتهاء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

