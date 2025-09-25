شكرا لقرائتكم خبر سدايا: إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي يصل إلى 19.9 تريليون دولار بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أن إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي سيصل إلى 19.9 تريليون دولار بحلول 2030، مؤكدا أن هذا التوجه الطموح يعزز مكانة المملكة كأنموذج دولي في تسخير التقنيات الحديثة من أجل التنمية المستدامة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز ريادتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حتى باتت في مقدمة مراتب المؤشرات العالمية المعنية بمجالات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال عرض مرئي قدمه مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا، في حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة البرتغالية لشبونة، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، بحضور الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال، وعدد من المسؤولين في الحكومة البرتغالية، والسفراء المعتمدين لدى البرتغال من الدول الشقيقة والصديقة.

وتناول الدكتور عصام في العرض ما تشهده المملكة من نقلة نوعية كبرى في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات، مبينا أن المملكة حققت مراكز متقدمة في تمكين المرأة، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير الوظائف المستقبلية، إضافة إلى تصدرها المؤشرات الحكومية الخاصة باستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وفتح البيانات.

ولفت النظر إلى أن المملكة مواصلة جهودها نحو تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله - بالارتقاء بالمملكة ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأفاد بأن سدايا تلعب دورا محوريا في قيادة التحول الرقمي في المملكة، والأجندة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير المبادرات والمنصات الوطنية الرائدة التي أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ما تحقق للمملكة من منجزات نوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إنما هو امتداد لمسيرة وطن طموح يسعى إلى التميز والريادة العالمية، مبرزا أن هذه المكتسبات الوطنية ستظل مصدر فخر للأجيال، ودافعا لمواصلة البناء والتطوير في ظل قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتعمل على صناعة الغد الأفضل.