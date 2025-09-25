تسريحات شعر عرائس مستوحاة من أسابيع الموضة لربيع وصيف 2026.. أنوثة وأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - مع بداية موسم الأعراس لعام 2026، تتّجه أنظار العرائس نحو المنصات العالمية؛ لاكتشاف أحدث صيحات تسريحات الشعر التي تعكس روح العصر. فقد أثبتت أسابيع الموضة لربيع وصيف 2026 أنّ إطلالة العروس لم تعد مجرّد لمسة تقليدية تقتصر على تسريحات كلاسيكية مألوفة، بل أصبحت مساحة إبداعية تجمع بين الأناقة العصرية والابتكار الجريء. العروس اليوم تبحث عن تسريحة شعر تترجم هويتها الأنثوية وتعكس أسلوبها الخاص، سواء اختارت التسريحات الكلاسيكية الناعمة أو الفخمة المزيّنة بالتفاصيل. ومن قلب أسابيع الموضة لربيع وصيف 2026، برزت مجموعة من التسريحات التي خطفت الأضواء، وألهمت مصففي الشعر حول العالم؛ لتتصدّر لائحة اختيارات العروس العصرية، التي تتنوّع بين تسريحة ذيل الحصان العصرية، وتسريحة الكعكة الكلاسيكية المتجدّدة، وتسريحة الويفي الحالمة التي لا تبطل موضتها؛ لتكون دليلكِ نحو إطلالة استثنائية تجمع بين الرقي والتميز.

فيما يلي، تقدم لكِ "الخليج 365" أبرز تسريحات شعر عروس من وحي عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2026؛ لتستوحي منها تسريحة شعرك في يوم زفافك.

تسريحة الكعكة العالية مع الخصل الأمامية المنسدلة للعروس العصرية

من عرض كاثرين تاش Katherine Tash- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من أبرز تسريحات شعر العروس التي لفتت الأنظار في عرض دار كاثيرين تاش Katherine Tash، ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، تسريحة الكعكة العالية؛ التي جمعت بين الرقي الكلاسيكي والعصرية البسيطة. هذه التسريحة جاءت بأسلوب أنيق؛ يرفع الشعر إلى أعلى الرأس بشكل متقن، مع ترك خصل أمامية منسدلة بانسيابية على جانبي الوجه، لتضفي لمسة ناعمة من الرومانسية. هذه التسريحة تعدّ خياراً مثالياً للعروس التي تبحث عن توازن بين الأناقة الملكية والطابع العصري الطبيعي، فهي تسريحة تبرز ملامح الوجه وتمنح العروس حضوراً متألقاً، وفي الوقت نفسه تحافظ على لمسة أنثوية حالمة؛ بفضل الخصل المنسدلة.

تسريحة ذيل الحصان العالية لإطلالة عروس أنيقة تفيض بالأنوثة

من عرض ناردوس Nardos- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من بين تسريحات شعر العروس الناعمة والأنيقة في آنٍ واحد، تسريحة ذيل الحصان العالية، التي برزت في عرض ناردوس Nardos، في أسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2026، فجاءت بأسلوب عصري يفيض بالأنوثة والجاذبية، حيث اعتمدت على رفع الشعر إلى مستوى مرتفع عند منتصف الرأس، مع خصل مموجة تنسدل بانسيابية خلف الكتفين، ما منح العروس إطلالة مفعمة بالقوة والرقي في آنٍ واحد. هذه التسريحة، تمثل خياراً مثالياً للعروس الجريئة التي ترغب بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة الملكية، فهي تبرز ملامح الوجه، وتسمح بإبراز مكياج العيون والشفاه بوضوح، كما تناسب مختلف فساتين الزفاف، سواء كانت بتصاميم كلاسيكية أو عصرية؛ لتجعل العروس محط أنظار الجميع في يومها الكبير.

تسريحة الكعكة المنخفضة الكلاسيكية للعروس

من عرض أماركا Amarca- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار أماركا Amarca، خلال أسبوع الموضة في برشلونة لربيع وصيف 2026، برزت تسريحة الكعكة المنخفضة، التي جسّدت التوازن المثالي بين الرقي والبساطة. جاءت هذه التسريحة بأسلوب مشدود وناعم، حيث جُمع الشعر عند أسفل الرأس؛ في كعكة أنيقة تبرز جمال الرقبة، وتضفي على العروس لمسة كلاسيكية متجددة. هذه التسريحة الأنيقة، تناسب العروس التي تبحث عن لمسة ملكية راقية من دون تكلّف، كما أنها ثابتة تدوم طويلاً، مما يجعلها خياراً مضموناً لحفل زفاف يستمر حتى ساعات الليل.

تسريحة الويفي العريض المنسدلة لإطلالة رومانسية حالمة

من عرض إيزابيل سانشيز Isabel Sanchis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من تسريحات شعر العروس اللافتة والعصرية، التي تعكس رومانسية لا مثيل لها؛ تسريحة الشعر الويفي المموج بتموجات عريضة منسدلة على الكتفين، التي برزت في عرض دار إيزابيل سانشيز Isabel Sanchis، خلال أسبوع الموضة في برشلونة. هذا الأسلوب الساحر يليق بالعروس التي تبحث عن تسريحة طبيعية المظهر، لكنها في الوقت نفسه تحمل لمسة من الفخامة المستوحاة من هوليوود الكلاسيكية. تسريحة الويفي تعدّ من صيحات الشعر التي لا تبطل موضتها أبداً؛ لتبقى خياراً مضموناً للعروس العصرية التي تبحث عن إطلالة آسرة في يومها الكبير.

تسريحة الشعر الكيرلي الكثيفة لإطلالة حيوية وجريئة

من عرض إيماكل Immacle- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

للعروس التي تبحث عن إطلالة استثنائية تعكس شخصيتها القوية وجرأتها في اختيار التفاصيل، فإن تسريحة الشعر الكيرلي، التي برزت في عرض دار إيماكل Immacle خلال أسبوع الموضة في برشلونة، تعدّ خياراً مثالياً لاعتمادها. هذه التسريحة تتميّز بتجعيدات طبيعية واسعة، منسدلة على الكتفين؛ لتمنح العروس حضوراً مفعماً بالثقة والعفوية، بعيداً عن الإطلالات التقليدية المألوفة، كما أنها تسريحة حيوية تمنح الشعر حجماً مضاعفاً، وتضفي لمسة عصرية خارجة عن المألوف، خصوصاً عند تنسيقها مع فستان دانتيل.

تسريحة عروس ريترو مستوحاة من حقبة السبعينيات للعروس اللافتة

من عرض سيمبلين Cymbeline- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار سيمبلين Cymbeline خلال أسبوع الموضة في برشلونة، عادت بنا منصات الجمال إلى حقبة السبعينيات بتسريحة شعر جريئة ولافتة، مثالية للعروس التي تبحث عن إطلالة خارجة عن المألوف. جاءت الخصل القصيرة بتدرجات ويفي عريضة مع حجم بارز عند الغرة؛ لتمنح الشعر حركة أنيقة تستحضر أيقونات الجمال في تلك الحقبة الذهبية. هذه التسريحة تليق بالعروس التي تعشق الطابع الريترو، وتريد أن تضيف إلى يوم زفافها لمسة فنية مميزة، تجمع بين الأصالة والجرأة، فهي تسريحة قادرة على إبراز ملامح الوجه بقوة، خاصة عند تنسيقها مع مكياج عيون سموكي.

تسريحة الفرق الوسطي مع التموجات الناعمة لإبراز ملامح الوجه

من عرض مايد إن سيسلي Made In Sicily- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تألقت تسريحة شعر العروس الأنثوية الناعمة، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية؛ في عرض دار ميد إن سيسلي Made In Sicily، خلال أسبوع الموضة في ميلان. ارتكزت التسريحة على شدّ الشعر من الأمام مع فرق وسطي مستقيم، ما منح العروس إطلالة أنيقة تُبرز جمال ملامح الوجه بوضوح. أما من الخلف، فقد انسدلت الخصل المموجة بانسيابية طبيعية؛ لتضيف لمسة رومانسية حالمة. هذه التسريحة تناسب العروس التي تبحث عن تسريحة تجمع بين الرقي والنعومة من دون مبالغة، وتنسجم بشكل رائع مع فساتين الزفاف مكشوفة الأكتاف.

تسريحة للعروس مرفوعة مضفّرة مع الطرحة الناعمة بلمسة ملكية

من عرض ريم عكرا Reem Acra- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار ريم عكرا Reem Acra خلال أسبوع الموضة في نيويورك، سحرت الأنظار تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب مضفّر راقٍ، تزيّنت بطرحة ناعمة انسدلت بخفة لتكمل المشهد الجمالي للعروس. اعتمدت التسريحة على جمع الشعر ورفعه بشكل أنيق، مع جديلة عريضة تلفّ التاج، ما أضفى لمسة ملكية ساحرة؛ تجسّد الأنوثة والرقي في أبهى صورها. هذه التسريحة تناسب العروس التي تبحث عن تسريحة تحمل طابعاً رومانسياً خالداً وتليق بحفلات الزفاف الفاخرة. فالجمع بين الضفائر المرفوعة والطرحة الشفافة؛ يمنح التوازن المثالي بين الأصالة والحداثة، كما يبرز تفاصيل فستان الزفاف، خصوصاً التصاميم ذات الياقة المفتوحة أو الكتف المكشوفة.

تسريحة ذيل الحصان المزدانة بفيونكة شفافة للمسة عرائسية عصرية

من عرض إليزابيتا بولينيانو Elisabetta Polignano- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من أكثر الإطلالات تميزاً، التي لفتت الأنظار في عرض دار إليزابيتا بولينانو Elisabetta Polignano خلال أسبوع الموضة في ميلان، تسريحة ذيل الحصان المزيّنة بأكسسوار شعر لافت؛ أعاد تعريف الأناقة العرائسية بأسلوب عصري وفخم في الوقت نفسه، فقد جاء الشعر مشدوداً إلى الخلف بانسيابية أنيقة؛ لينسدل على شكل ذيل حصان منخفض مع تموجات ناعمة، فيما أضاف الأكسسوار الفريد، المصمم على شكل فيونكة شفافة كبيرة، لمسة استثنائية على إطلالة العروس. هذه التسريحة مثالية للعروس التي تبحث عن إطلالة تجمع بين البساطة العملية والتفرد اللافت؛ إذ تمنحها راحة الحركة من دون التخلي عن الطابع الملكي المميز.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزدانة بطرحة دانتيل مخرّم تفيض شاعرية أنثوية

من عرض سيمبلين Cymbeline- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

للعروس الحالمة التي تبحث عن تسريحة عصرية ولافتة، حيث يظل الشعر ثابتاً وأنيقاً طوال اليوم، فإن تسريحة ذيل الحصان المزدانة بطرحة من الدانتيل المخرم، التي برزت في عرض دار سيمبلين Cymbeline خلال أسبوع الموضة في برشلونة، ستكون خياراً مثالياً لها. هذه التسريحة اعتمدت على جمع الشعر إلى الخلف بأسلوب ناعم وأنيق، ثم تزيينه بطرحة شفافة غنية بالتفاصيل الدقيقة، التي انساب منها الدانتيل المخرّم؛ ليمنح العروس لمسة شاعرية ساحرة.