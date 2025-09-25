تحالف مصرفي أوروبي لإطلاق أول عملة مستقرة باليورو وفق إطار MiCA

في خطوة تعكس تنامي التوجه المؤسساتي نحو الأصول الرقمية، أعلنت تسع بنوك أوروبية، من بينها:

ING، KBC، دانسكه، سيلا، ويونيكريديت.

عن تحالف لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة باليورو.

يأتي هذا المشروع في إطار الامتثال لقواعد تنظيم الأصول المشفرة ضمن لائحة MiCA الأوروبية، التي دخلت حيّز التنفيذ الكامل في ديسمبر 2024، مما يعزز الشفافية ويوفر بيئة قانونية واضحة لإصدار وتداول العملات المستقرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد تزايد استخدام عملات اليورو المستقرة بشكل لافت مؤخرا، مدفوع برغبة المؤسسات في تنويع تعرضها بعيدا عن الدولار الأمريكي، والاستفادة من حلول الدفع والتحويل الأسرع والمرتكزة على تقنيات البلوكشين.

يُذكر أن عدد من هذه البنوك قد اتخذ بالفعل خطوات عملية في مجال الأصول الرقمية؛ حيث أطلق بنك “يونيكريديت” أدوات استثمارية مرتبطة بالعملات المشفرة، تشمل منتجات متوافقة مع صندوق بيتكوين المتداول التابع لشركة “بلاك روك”.

في المقابل، نفذ بنك “سيلا” مشروع تجريبي لاختبار خدمات الحفظ للأصول الرقمية، بالتعاون مع شركة “Fireblocks” المتخصصة في حلول الحفظ المؤسساتي.

هذا التحرك يعكس تصاعد ثقة القطاع المصرفي الأوروبي بالبنية التحتية للأصول الرقمية، واستعداده للعب دور فاعل في مستقبل التمويل القائم على البلوكشين.

