انهيار سعر العملة الرقمية GAIN بنسبة 80% بعد استغلال ثغرة في عقدها الذكي: التفاصيل

سجلت العملة الرقمية GAIN، التابعة لشركة “Griffin AI”، تراجع حاد بنسبة 80% بعد عمليات سك وبيع غير طبيعية، وفقا لتحذير أمني صادر عن شركة “PeckShield” المتخصصة في الأمن السيبراني.

العملة، التي أُدرجت مؤخرا في منصات تداول كبرى مثل HTX وKuCoin وGate.io، إلى جانب ظهور أولي في منصة بينانس، تعرضت لهجوم أدى إلى سكّ 5 مليون GAIN بشكل غير مشروع، نتيجة ثغرة في العقد الذكي تجاوزت الحد الأقصى المقرر للعرض.

استبدل المهاجم الكمية المسكوكة مباشرة بعملة BNB، محقق أرباح تُقدّر بنحو 3 مليون دولار، ما تسبب في انهيار فوري لسعر العملة الرقمية GAIN.

وفي خطوة لاحقة، حوّل المهاجم الأرصدة إلى ما يعادل 720 ETH، ثم نقلها إلى منصة “Tornado Cash”، ما صعّب تتبع المسار المالي للعملات المسروقة.

عقب الهجوم، طلبت شركة “Griffin AI” من جميع المنصات وقف تداول العملة الرقمية GAIN مؤقتا، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين لاحتواء الوضع.

