شركة “Naver” تستحوذ على منصة Upbit: التفاصيل

شركة "Naver" تستحوذ على منصة Upbit عبر مبادلة الأسهم

أفادت صحيفة “Donga Ilbo” أن عملاق الإنترنت الكوري الجنوبي “Naver” أبرم صفقة للاستحواذ على منصة التداول Upbit، الأكبر في البلاد، من خلال مبادلة أسهم مع شركة “Dunamu”، المالكة الكاملة لـ “Upbit”.

وبموجب الاتفاق، ستصدر “Naver Financial” أسهم جديدة مقابل حصص مساهمة “Dunamu”، في خطوة تهدف إلى توحيد هيكل الملكية دون حل الكيانات القانونية القائمة، ما يجعلها صفقة مغايرة للاندماجات التقليدية.

ووفقا للتقارير، شكّلت الشركتان فرق عمل متخصصة لدفع عملية التبادل قدما، فيما امتنعت “Dunamu” عن التعليق المباشر على التفاصيل.

تأسست “Naver” عام 1999.

تسيطر الشركة على محرك البحث الأكثر استخداما في كوريا الجنوبية، كما تدير عبر ذراعها المالية خدمات مثل “Naver Pay”، والقروض، والتأمين، ومنتجات الاستثمار.

تأتي هذه التطورات وسط جهود تنظيمية متصاعدة في كوريا الجنوبية لإضفاء إطار قانوني واضح على سوق العملات المشفرة.

وقد أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم عن خطة لإقرار تشريع للعملات المستقرة المقومة بالوون قبل نهاية العام، لتعزيز السيادة النقدية في البيئة الرقمية.

ويُنظر إلى التحالف بين Naver وUpbit كخطوة استراتيجية استعدادا لهذه التحولات التنظيمية، مع احتمال دمج البنية التحتية للأصول الرقمية لدى Upbit في منظومة Naver المالية.

