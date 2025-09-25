شركة SharpLink تعتزم ترميز سهم SBET على شبكة إيثريوم بالتعاون مع Superstate

- 1/2
تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 04:48 مساءً - أعلنت شركة SharpLink Gaming، إحدى أكبر الشركات العامة المالكة للإيثر في العالم، عن خططها لترميز أسهمها العادية المدرجة في ناسداك على بلوكشين إيثريوم.
وقالت الشركة يوم الخميس إنها دخلت في شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية Superstate لترميز سهمها SBET من خلال منصة Open Bell التابعة لـ Superstate.
وصرّح جوزيف شالوم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ SharpLink: "إن ترميز أسهم SharpLink مباشرة على إيثريوم لا يُعد إنجازًا تقنيًا فحسب، بل هو أيضًا رسالة حول رؤيتنا لمستقبل أسواق رأس المال العالمية."
وبشراكتها مع Superstate، تنضم SharpLink إلى قائمة متنامية من الشركات التي تتجه إلى ترميز أسهمها العادية عبر منصة Open Bell، بما في ذلك شركة Forward Industries، التي أعلنت يوم الاثنين عن خططها لترميز أسهمها على شبكة سولانا.
ثاني أكبر مالك عام للإيثر
تأسست شركة SharpLink عام 2019 وتعمل كشركة تسويق قائمة على الأداء في قطاع الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرياضية.
وفي يونيو 2025، اتجهت الشركة نحو إنشاء احتياطي من الإيثر (ETH)، ما جعلها من أكبر الشركات العامة المالكة للإيثر في العالم.
وبعد إعلانها عن إنشاء خزانة من الإيثر في مايو، ارتفع سعر سهمها بأكثر من 100%، من حوالي 40 دولارًا في 27 مايو إلى ما يقرب من 90 دولارًا في 30 مايو.
لكن هذا الارتفاع لم يدم طويلًا، إذ تراجع السهم سريعًا إلى نحو 10 دولارات بحلول منتصف يونيو، ولم يتجاوز مستوى 40 دولارًا منذ ذلك الحين، وفقًا لبيانات TradingView.
تداول سهم SBET على منصات DeFi
وفقًا لبيان قدمته SharpLink إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تخطط الشركة أيضًا للتعاون مع Superstate من أجل تطوير آليات تسمح بتداول الأسهم العامة المُرمَّزة في النهاية عبر صانعي السوق الآليين (AMMs).
ويُعد الـ AMM بروتوكولًا للتبادل اللامركزي (DEX) يعتمد على العقود الذكية ومجمّعات السيولة لتمكين التداول التلقائي للأصول الرقمية دون الحاجة إلى مشترين وبائعين تقليديين.
إضافةً إلى AMMs، تسعى SharpLink إلى تمكين هذا النوع من التداول عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) الأخرى بطريقة متوافقة تمامًا مع القوانين.
وأشارت الشركة إلى أن "هذه المبادرة تتماشى مع مشروع الابتكار الأوسع لهيئة الأوراق المالية والبورصات (Project Crypto) الذي يهدف إلى تحديث تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة لتمكين الأصول الرقمية والبلوكشين والأسواق على السلسلة بشكل أفضل."
