تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-09-2025

تراجع سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أدى بدوره إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 575.00$، ليستهدف مستوى الدعم 545.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط