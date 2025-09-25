الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أدى بدوره إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في وقت سابق بتصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 575.00$، ليستهدف مستوى الدعم 545.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
