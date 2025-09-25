تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-09-2025

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-25 12:51PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر عملة بيبي Pepe (PEPEUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسرع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 0.00000912$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 0.00000816$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط