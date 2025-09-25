شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء بمشاركة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن العاصمة السعودية الرياض المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة من خبراء وصناع قرار وشركات عالمية رائدة في مجال التقنيات المستقبلية.

ويأتي تنظيم المؤتمر ليؤكد مكانة الرياض كمركز متنامٍ للتقنية والابتكار، ومنصة عالمية تجمع العقول والخبرات لتبادل الرؤى حول أحدث الحلول الذكية التي تعيد تشكيل حياة المجتمعات واقتصاداتها.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.. شريك استراتيجي

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن اختيار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية شريكًا استراتيجيًا للحدث، برعاية معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ الهيئة المكلف.

وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم وتمكين تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة، حيث عملت على إصدار وتحديث التنظيمات، ووضع الضوابط والمعايير الفنية، وتفعيل قنوات التنسيق مع القطاع، ما أسهم في جذب الاستثمارات وتمكين الابتكار وتعزيز موثوقية الشبكات.

5 آلاف مشارك في الحدث العالمي

من المنتظر أن يجمع المؤتمر أكثر من 5,000 مشارك و100 متحدث وعارض، إلى جانب وفود من أكثر من 30 دولة، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالحدث.

وسيركز البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستعراض المشاريع الوطنية الضخمة التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء لتحقيق الكفاءة والاستدامة.

شراكة تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية

من جانبه، قال المهندس عبد الله بن سالم البديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء: "إن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز منظومة إنترنت الأشياء. وسيُشكل هذا المؤتمر العالمي منصة فريدة في الرياض لعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال، وتسريع دمج الحلول الذكية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، ودفع النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر اتصالًا. ومع انضمام الهيئة كشريك استراتيجي، فإننا نضمن وجود الشركاء الحكوميين في صلب الحوار العالمي حول مستقبل إنترنت الأشياء."

تقنيات متقدمة وقطاعات متنوعة

سيتناول المؤتمر موضوعات متعددة تشمل: تطبيقات الجيل الخامس في إنترنت الأشياء الصناعي، الحوسبة الطرفية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وأمن المعلومات وحماية الخصوصية، ودور تقنية البلوك تشين في موثوقية البيانات.

كما سيعرض المؤتمر تطبيقات عملية في قطاعات الرعاية الصحية (إنترنت الأشياء الطبي والمراقبة عن بُعد)، والطاقة المستدامة (الشبكات الذكية)، والنقل (إدارة المرور الذكي)، واللوجستيات (سلاسل التوريد الذكية)، إضافة إلى المدن الذكية.

منصة للحوار وصياغة المستقبل

المؤتمر هذا العام يتجاوز حدود استعراض التقنيات ليصبح منصة لصياغة أسئلة المستقبل:

كيف سيعيد الاتصال الذكي تشكيل الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والحياة اليومية؟ وكيف يمكن للمدن الذكية أن تبني نموذجًا أكثر مرونة واستدامة يواكب تطلعات المجتمعات الحديثة؟

الجدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية إنترنت الأشياء (IoTA)، ويشمل جلسات رئيسية، ورش عمل تفاعلية، ومعرضًا تقنيًا. التسجيل متاح للراغبين في الحضور أو المشاركة عبر الموقع الرسمي: globaliotcongress.com.