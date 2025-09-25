مسيرات غامضة "تحاصر" الدنمارك: اتهامات مبطنة لروسيا

الرياص - اسماء السيد - قالت الدنمارك، الخميس، إن "جهة محترفة" تقف وراء تحليق طائرات مسيّرة فوق عدد من مطاراتها هذا الأسبوع، ووصفت الأمر بأنه "هجوم مركب" يهدف إلى إثارة الخوف، معلنة أنها ستعزز قدراتها على رصد وإسقاط الطائرات المسيّرة.

وأوضحت الشرطة أن طائرات مسيّرة شوهدت في وقت مبكر من الخميس فوق عدة مطارات، ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، بعد حادث مشابه مطلع الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.

وقال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن في مؤتمر صحفي: "لا شك أن كل المؤشرات تدل على أن الأمر من تدبير جهة محترفة، بالنظر إلى الطابع المنهجي للعملية التي جرت في مواقع عدة تقريباً في الوقت نفسه".

وشدد على أنه "لا يوجد تهديد عسكري مباشر" ضد الدنمارك.

وتأتي الحوادث بعد وقائع مشابهة في بولندا ورومانيا، وانتهاك مقاتلات روسية للأجواء الإستونية، ما زاد منسوب التوتر على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأكد وزير العدل بيتر هوملغارد أن الدنمارك ستستحوذ على قدرات جديدة لتعقّب الطائرات المسيّرة و"تحييدها"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النوع من الهجمات هو "بث الخوف وإحداث الانقسام وترويع الناس".

وأضاف أن كوبنهاغن "لا تستبعد أي احتمال بشأن الجهة المسؤولة".

وتزامنت هذه الأحداث مع استعداد الدنمارك، العضو في حلف الناتو، لاستضافة قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحضور قادة الدول والحكومات.

EPA وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد (يسار) ومفوض الشرطة الوطنية ثوركيلد فوجدي

وأوضحت الشرطة أن الطائرات المسيّرة رُصدت الأربعاء والخميس في مطارات آلبورغ وإسبيرغ وسوندر بورغ، إضافة إلى قاعدة سكريدستروب الجوية، قبل أن تغادر من تلقاء نفسها.

وأُغلق مطار آلبورغ، وهو من أكبر مطارات البلاد بعد كوبنهاغن، لساعات قبل أن يُعاد فتحه.

وقال رئيس شرطة شمال يولاند، يسبير بويغورد مادسن، إن "إسقاط الطائرات المسيّرة لم يكن ممكناً، فقد حلّقت فوق مساحة واسعة لعدة ساعات"، مضيفاً أن "الجهات المشغّلة لهذه الطائرات لم توقفها حتى الآن".

من جانبها، أعلنت شرطة جنوب يولاند أنها تلقت "تقارير عدة عن نشاط لطائرات مسيّرة فوق مطارات إسبيرغ وسوندر بورغ وسكريدستروب" مساء الأربعاء، لكنها لم تغلق لأن الرحلات لم تكن مقررة حتى صباح الخميس.

وذكرت الشرطة أن الطائرات "كانت مزوّدة بأضواء ورُصدت من الأرض، لكن لم يُحدد بعد نوعها أو الدافع وراء استخدامها".

وتجري تحقيقات مشتركة مع جهاز الاستخبارات والجيش الدنماركي لتوضيح الملابسات.

وكانت الشرطة قد كشفت، الاثنين الماضي، عن تحليق طائرات مسيّرة كبيرة فوق مطار كوبنهاغن، ما أدى إلى إغلاقه لساعات.

ووصفت رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، الحادث بأنه "أخطر هجوم حتى الآن على البنية التحتية الحيوية في الدنمارك"، مشيرة إلى أنه يندرج "ضمن نمط متزايد من "هجمات الطائرات المسيّرة، وانتهاكات الأجواء، والهجمات السيبرانية التي تستهدف مطارات أوروبية".

ونفت روسيا أي ضلوع لها، ورفضت اتهامات حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا بشأن استخدام طائرات مسيّرة أو انتهاك الأجواء بمقاتلات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الدنمارك نيتها امتلاك أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة، بحجة ضرورة امتلاك القدرة على استهداف مواقع بعيدة في ظل ما تمثله روسيا من تهديد "لسنوات قادمة".

في المقابل وصف السفير الروسي في كوبنهاغن، فلاديمير باربين، هذا التوجّه بأنه "جنون محض".